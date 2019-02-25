Помер російських політтехнолог і медіаменеджер, який очолював штаб Собчак

Помер російський технолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко, який очолював штаб кандидатки в президенти Росії Ксенії Собчак. Російські ЗМІ повідомляють, що його знайшли мертвим в Іспанії.

Офіційної інформації про смерть чоловіка наразі немає.

Малашенко було 64 роки, він був одним із засновників російського телеканалу НТВ, а також довгий час генеральним директором російської державної телерадіокомпанії «Останкіно».

Малашенко був консультантом апарату президента СРСР Михайла Горбачова, а в 1996 році Малашенко став головним радником виборчої кампанії кандидата в президенти РФ Бориса Єльцина. Після цього в січні 1997 року став одним із засновників компанії «Медіа-Міст», де був членом ради директорів.