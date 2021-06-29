У Росії проходять обшуки в журналістів видання, відомого розслідуваннями про Путіна і його оточення

Вранці 29 червня поліція Росії прийшла з обшуками додому до головного редактора видання «Проект» Романа Баданіна і кореспондента видання Марії Жолобової. Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі видання.

У квартирі у Баданіна йде обшук. Марія Жолобова не пустила поліцейських в квартиру. До неї виїхав адвокат правозахисного порталу «ОВД-Инфо».

Біля її будинку поліцейські затримали заступника головного редактора «Проекту» Михайла Рубіна. У квартирі батьків Рубіна проводиться обшук, журналіста привезли туди ж, повідомляє видання в телеграм-каналі.

Поліція не повідомляла, у зв’язку з чим проходять обшуки. Адвокат Жолобова Василь Кушнір згодом заявив, що вони пов’язані зі справою, порушеною за статтею про наклеп, в якій потерпілим проходить бізнесмен Ілля Трабер.

29 червня «Проект» випустив розслідування Марії Жолобова про голову МВС Росії Володимира Колокольцева.

В опублікованому напередодні анонсі розслідування йшлося про те, що міністр внутрішніх справ Росії володіє особняком на Рубльово-Успенському шосе і квартирою на Ленінському проспекті, які записані на родичів його дружини.

Марія Жолобова – авторка кількох резонансних розслідувань, у тому числі про голову Чечні Рамзана Кадирова.

Раніше видання «Проект» оприлюднило низку розслідувань про президента Росії Володимира Путіна і його найближче оточення і сім’ю, після чого зазнало критики з боку державних і прокремлівських ЗМІ, які заявили про західне фінансування видання.