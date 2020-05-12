Російська влада перетворила кримських журналістів на пропагандистів ‒ експерти

Міністерство закордонних справ України до Всесвітнього дня свободи преси вказало на обмеження свободи слова в анексованому Росією Криму. «Ми нагадуємо, що Росія вбила свободу медіа в Криму після того, як незаконно анексувала український півострів у 2014 році. Росія душить і переслідує незалежні засоби масової інформації, придушує будь-які ознаки протидії окупації, руйнує демократію, порушує права людини», ‒ мовиться в заяві українського МЗС.

За словами активіста Українського культурного центру в Криму Леоніда Кузьміна, російським ЗМІ у Криму дозволено лише вихваляти владу.

«Журналістика ‒ це завжди свіжий потік інформації в суспільстві. На жаль, сьогодні засоби масової інформації, які перебувають на Кримському півострові, втратили цю здатність. У більшості кримських ЗМІ сьогодні діє цензура. Вони намагаються не публікувати критичні матеріали, не торкатися таких тем, які можуть викликати у читачів або глядачів додаткові запитання. Найпомітніша зміна у кримських ЗМІ ‒ це одноманітність. А що принесли російські журналісти в Крим ‒ так це вміння вихваляти владу», ‒ прокоментував ситуацію Крим.Реалії зі свободою слова у Криму активіст.

На думку кримського журналіста Олексія Назімова, російська журналістика перетворилася на пропагандистський інструмент влади.

Я б не оперував такими поняттями, як «російські журналісти» і «ЗМІ» ‒ їх просто немає, а існує буйна пропаганда

«Що принесли з собою в Крим російські журналісти та ЗМІ? Говорити на цю тему можна до нескінченності, тому я обмежуся коротким коментарем. Я б не оперував такими поняттями, як «російські журналісти» і «ЗМІ» ‒ їх просто немає, а існує буйна пропаганда, щедро проплачувана за гроші народу путінським режимом. Із екрана телевізора, з газетних шпальт і інтернет-ресурсів нам намагаються видати бажане за дійсне! Іноді просто дивуєшся, яку «локшину нам вішають на вуха», причому ще й із «науковим обґрунтуванням»! Явно використовується досвід СРСР», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії журналіст.

Журналістка Анастасія Магазова, яка сама родом із Криму, розповіла Крим.Реалії, що Кремлю не потрібна вільна журналістика.

З контрольної сили журналісти переважно перетворилися на персонал, який обслуговує інтереси влади

«Нічого спільного з російською журналістикою, яка асоціюється з роботами таких видатних журналістів як, скажімо, Ганна Політковська чи Владислав Лістьєв, та медіадіяльність, якою зараз займаються співробітники російських ЗМІ у Криму, не має. Трагічна доля обох вкотре підкреслює, що Кремль не може собі дозволити мати незалежні голоси. З приходом Росії до Криму не тільки була знищена розслідувальна журналістика як вид, а й сталася підміна розуміння функцій і завдань преси. З контрольної сили журналісти переважно перетворилися на персонал, який обслуговує інтереси влади», ‒ розповіла журналістка.

За словами активістки руху «Вільний Крим» Еміне Ібраїмової, російська влада розправляється з незалежними журналістами в Криму, зокрема й за допомогою силовиків.

Незалежних журналістів у Криму сьогодні майже не існує, а в офіційних ЗМІ їх просто немає

«На мій погляд, незалежних журналістів у Криму сьогодні майже не існує, а в офіційних ЗМІ їх просто немає. Інформація подається так, як це вигідно замовникам ‒ це, як правило, представники влади і провладні структури. Це стосується, в першу чергу, телебачення і друкованих ЗМІ. Навіть більше: люди сьогодні бояться говорити те, що думають. А журналісти теж люди. Маємо досвід, як російські силовики заарештовують кримських громадянських журналістів і блогерів, які висвітлювали судові процеси над місцевими мусульманами», ‒ сказала Крим.Реалії активістка.

Раніше українські журналісти і колишні політв’язні Станіслав Асєєв і Роман Сущенко звернулися з листом до Міжнародної і Європейської федерацій журналістів із проханням посилити міжнародний тиск на Росію і підтримати кримськотатарських журналістів, яких російська влада незаконно утримує у в’язницях.

Наприкінці грудня 2019 року Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists) опублікував щорічний звіт, в якому міститься інформація про переслідування журналістів у всьому світі. Згідно з цією доповіддю, у Росії під вартою опинилися семеро журналістів, четверо з яких працювали в анексованому Криму. Йдеться, у першу чергу, про громадянських журналістів із-поміж кримських татар, які вели стріми, висвітлювали масові обшуки в Криму, публікуючи свої фото- й відеоматеріали в соціальних медіа.

На сайті міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку російського уряду в Криму немає жодної інформації з приводу Всесвітнього дня свободи преси, який відзначався 3 травня.

7 травня голова російської влади в Криму Сергій Аксьонов привітав причетних до професійного свята ‒ Дня радіо, відзначивши роль ЗМІ у «підтримці інформаційної безпеки».

«Сьогодні неможливо уявити наше життя без радіо, телебачення, мобільного зв’язку, інтернету. Сучасні засоби комунікації і масової інформації допомагають нам тримати руку на пульсі подій у країні і світі, оперативно вирішувати багато життєво важливих питань, підтримувати інформаційну безпеку», ‒ наголосив Аксьонов.