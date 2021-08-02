62% росіян лояльно ставляться до «іноагентів» – опитування

Закон про «іноземних агентів» є перш за все способом тиску влади Росії на незалежні громадські організації, вважають 40% опитаних «Левада-центром» (який також визнаний «іноземним агентом») росіян. Це на 10% більше, ніж було в минулому році, пишуть «Відкриті медіа».

Більшість тих, хто так вважає, – це молоді люди віком від 25 до 39 років. Вони частіше не схвалюють діяльність президента Росії, а як основне джерело інформації використовують соцмережі й інтернет-ЗМІ.

58% росіян повідомили, що їхнє ставлення до політика чи організації не зміниться, якщо вони дізнаються, що ті внесені до реєстру «іноземних агентів», а 4% стверджують, що воно навіть покращиться. Таким чином, 62% росіян лояльно ставляться до тих, хто потрапив до реєстру Мін’юсту Росії, випливає з опитування.

Частка тих, хто бачить в законі про «іноагентів» захист від негативного впливу Заходу, навпаки, знизилася – цього року такої думки дотримуються 37% респондентів у порівнянні з 48% в торішньому дослідженні.

Як і раніше, в основному це люди від 55 років і старші. Вони довіряють насамперед радіо і телебаченню і частіше за інших схвалюють діяльність президента Росії. 35% пенсіонерів заявили, що їхнє ставлення до людей і організацій, які потрапили список «іноземних агентів», погіршиться.

При цьому тільки 11% опитаних заявили, що добре розбираються в темі. Ще 31% «щось чули», а більше ніж половина (57%) взагалі нічого не знають про «іноагентів».

«Левада-центр» провів загальноросійське опитування 22-28 липня. У ньому взяли участь 1617 осіб за випадковою вибіркою методом телефонного інтерв’ю. Питання для дослідження були сформульовані спільно з «Відкритими медіа».

Зараз в список «неурядових організацій – іноземних агентів» у Росії внесені 77 організацій. У списку «ЗМІ-іноагентів» – 16 організацій і 18 фізичних осіб.