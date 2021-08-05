Росія: «Открытые медиа», «Правозащита Открытки» та «МБХ медиа» оголосили про припинення роботи

Російський проєкт «Открытые медиа» оголосив про припинення роботи. Про це повідомляється у телеграм-каналі видання.

«На жаль, владі не потрібні медіа-проєкти з критичним поглядом на те, що відбувається в країні, чим більше критики – тим коротше життя проєкту. Але ми хоча б спробували», – мовиться у повідомленні.

Генпрокуратура Росії вважає «Открытые медиа» пов’язаними з організаціями, визнаними небажаними на території Росії, проте у журналістів досі немає підтвердження цієї інформації від «Роскомнагляду», повідомили у виданні, наголосивши, що проєкт ніколи не працював з небажаними структурами.

«Що таке статус «пов’язані з небажаними організаціями», я до кінця не розумію, – сказала в ефірі «Настоящего времени» Юлія Ярош, головний редактор «Открытые медиа». – Юристи теж не розуміють, але вони, звичайно, бачать в цьому небезпеку. Наша компанія, Open Press, ніколи не була небажаною і ніколи не співпрацювала з небажаними компаніями. Ми вважали, що все робимо у відповідності з законом, але отримали сигнал від генпрокуратури та «Роскомнагляду», що вони вважають інакше. На жаль, становище таке, що потрібно припинити нашу роботу, щоб люди не ризикували отримати кримінальну справу».

«Правозащита Открытки» також припинила свою роботу, оголосила юрист Анастасія Буракова.

Припинило роботу і видання «МБХ медиа». На сайті мовиться, що «Роскомнагляд» заблокував їхній сайт, наразі він не відкривається у більшості російських провайдерів. Доступ до ресурсу обмежили за рішенням генпрокуратури Росії від 3 серпня. Причина блокування невідома. При цьому жодних повідомлень ні від генпрокуратури, ні від «Роскомнагляду» редакція не отримувала, зазначає видання.

«Я не готова ставити під загрозу свободу і життя інших людей. Михайло Ходорковський – теж. Проєкт «МБХ медиа» закривається. Я дуже вдячна всім, хто працював з нами всі ці роки. Ми робили класні речі. Дякую вам. Я вдячна всім, хто нас читав, дивився і слухав. Ви – ті, для кого ми працювали. Дякую вам за інтерес і підтримку», – написала у фейсбуці колишня головна редакторка Вероніка Куцилло.

Увечері 4 серпня «Роскомнагляд» заблокував сайти видань «Открытые медиа» та «МБХ медиа». «Открытые медиа» повідомили у телеграмі, що їх квключено до переліку «Роскомнагляду» як ресурс, що містить заклики до масових безладів та екстремістської діяльності.