«Ситуація сильно загострилася»: цивільні на Луганщині дедалі більше страждають від обстрілів – волонтери

Цивільні в районі Золотого в останні місяці більше страждають від бойових дій. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії з Гірського Луганської області розповіли працівники гуманітарних місій в цьому регіоні.

За словами співробітника гуманітарної місії «Проліска» Ігоря Колосовського, найбільше потерпають Новотошківка, Золоте-4, Хутір Вільний, Оріхове і Катеринівка, де обстріли знову чутно майже щодня.

«Майже щодня тут відбуваються обстріли з важкого озброєння. Були й випадки поранення місцевих жителів. Насправді, останнім часом ситуація сильно загострилась, і багато хто звертає на це увагу. Наша співробітниця живе в Катеринівці, там обстріли чутно практично щодня останні 2-3 місяці», – розповів він.

«Я вже сім років працюю з кризовими проблемами: їх не меншає, а я би сказала, навіть більшає, – розповідає психолог місцевого центру реабілітації дітей з інвалідністю та Центру Києво-Могилянської академії і Мальтійської кризової служби Ірина Романенко. – Велика кількість дітей та дорослих звертаються зі страхами та панічними атаками, при чому раніше за багато років у мене не було дітей з ПА – лише дорослі – а за останній рік були. Я та моя 9-річна дитина постійно чуємо обстріли. Звісно, найбільше страждають Новотошківка, Золоте-3 і 4; в Гірському і Золотому-1 чують, але небезпека не така».

Вона додала, що місцеві обмежені у пересуванні.

«Сина я не пускаю в посадки, ми не зупиняємося на узбіччях, я не відпочиваю у цих місцях, неможливо тут розслабитися», – розповіла Романенко.

Як повідомляло Радіо Донбас.Реалії, влітку спостерігалася тенденція до збільшення жертв серед цивільних на Донбасі. У серпні від обстрілу російських гібрадних сил загинув один цивільний і один був поранений, у липні – був поранений один, тоді як у червні постраждалих не було.