Бойовики 12 разів порушили режим тиші за добу, двоє військових поранені

Російські гібридні сили 12 разів порушували режим припинення вогню протягом доби 9 вересня, йдеться в повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли фіксували по позиціях українських військових біля Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Нью-Йорку, Новозванівки, Катеринівки. За даними командування, бойовики застосовували великокаліберні кулемети, гранатомети, міномети калібру 82 і 120 міліметрів, артилерію калібру 122 міліметри.

«Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає», – йдеться в зведенні.

Крім того, внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення.

«Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного – тяжкий, іншого – задовільний. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – повідомляє штаб.

Бойовики незаконних збройних угруповань, своєю чергою, звинуватили Збройні сили України в обстрілі окупованих ними територій. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

З початку доби, за даними штабу ООС, порушень режиму тиші в зоні бойових дій не було.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.