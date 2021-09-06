СБУ провела спеціальні навчання на випадок терактів у зоні ООС

Служба безпеки України повідомила, що її управління у Донецькій та Луганській областях провели черговий етап тактико-спеціальних навчань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

«За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки. Вони заклали три «вибухові пристрої», два з яких підірвали одразу. Третій вибух «зловмисники» готували вчинити згодом. Правоохоронцям вдалося швидко евакуювати пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Поліція та слідчо-оперативна група СБУ оточили місця вибухів. Службова собака виявила місце закладення третього «вибухового пристрою», який знешкодили вибухотехніки», – йдеться в повідомленні.

Навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, додали в СБУ.

СБУ періодично проводить навчання на Донбасі, в тому числі антидиверсійні.