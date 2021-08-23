СБУ проводить антидиверсійні навчання на Донбасі

Служба безпеки України повідомила, що проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі.Згідно з повідомленням, наразі завершено силову фазу навчань з протидії диверсійним і терористичним загрозам. Тренування влаштували у Сєверодонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

За перший тиждень заходів силовики перевірити понад 5 тисяч осіб і майже 2,5 тисячі автомобілів.

«Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що навчання триватимуть до початку вересня.