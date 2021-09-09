На Донбасі обмежили рух поїздів через обстріл бойовиків – «Укрзалізниця»

Сьогодні вранці, близько 8:00, бойовики почали обстріл з важкого озброєння в районі залізничної станції Скотувата у Донецькій області. про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття», – мовиться у повідомленні.

Наразі припинено рух поїздів №6011/6072 Лиман-Скотувата-Лозова та №6003/6004 Ізюм-Скотувата-Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

За даними штабу ООС, минулої доби бойовики здійснили 11 порушень режиму припинення вогню, 10 із яких були пов’язані з обстрілом позицій українських військових у кількох локаціях у Донецькій та Луганській областях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.