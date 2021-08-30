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Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» продовжила обмеження руху поїздів поблизу Авдіївки до 3 вересня

До 3 вересня включно поїзд №136 Київ – Авдіївка курсуватиме до Покровська; приміські поїзди та потяг №826 Дніпро – Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине

«Укрзалізниця» повідомила, що продовжила до 3 вересня обмеження руху поїздів у Донецькій області поблизу Авдіївки, запроваджене 28 серпня через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

«До 3 вересня включно поїзд №136 Київ – Авдіївка курсуватиме до Покровська; приміські поїзди та потяг №826 Дніпро – Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине», – повідомив перевізник у фейсбуці.

28 серпня «Укрзалізниця» вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції «Авдіївка» через артилерійський обстріл із непідконтрольної владі України території. Тоді працівників станції та пасажирів довелося евакуювати в укриття. За фактом обстрілу Авдіївки відкрито кримінальне провадження – постраждалих серед місцевого населення немає.

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