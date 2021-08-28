Через обстріл з окупованої території рух поїздів на Донеччині тимчасово обмежено – УЗ

Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено, повідомтила в суботу пресслужба «Укрзалізниці».

«З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине. Так, поїзди № 136 Київ – Авдіївка та № 826 Дніпро – Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами. Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів евакуювали в укриття – постраждалих серед залізничників немає, додав перевізник.

Раніше в штабі ООС повідомляли про два обстріли з початку поточної доби, у зведенні не вказували про Авдіївку.