З початку доби бойовики двічі порушили «тишу» на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 28 серпня російські гібридні сили двічі порушили режим тиші, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає», – йдеться в повідомленні штабу.

У штабі зазначили, що минулої доби було 7 обстрілів, загинув український військовослужбовець.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» станом на ранок 28 серпня про бойові дії не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.