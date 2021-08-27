На Донеччині 27 серпня загинув український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 27 серпня загинув український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили пошкодженні будівель двох шкіл і трьох приватних домоволодінь на заході Донецька ввечері 26 серпня, про бойові дії 27 серпня бойовики не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ обстріляли село Жолобок 27 серпня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.