«Живий» прапор в окупованому Донецьку: подивіться, який краєвид

У серпні Радіо Донбас.Реалії віднайшли на околиці Донецька поле соняшників. На той момент вони якраз цвіли, й це створювало картину українського прапора, як це часто буває в українських полях. Світлини зроблені ноподалік донецького мікрорайону Бірюзова, на горизонті ви можете побачити шахту Абакумова та обриси спального району. Ми вирішили показати вам це поле у 30-річчя Незалежності, оскільки зараз це – єдиний прапор, «дозволений» окупаційною адміністрацією в Донецьку та Луганську. Понад 260 людей перебувають у незаконному ув'язненні підконтрольних Росіх сил, в тому числі, за те, що вважають Донбас – це Україна.

Підписуйтесь на Радіо Донбас.Реалії, щоб стежити за життям за лінією розмежування:

У YouTube

У Фейсбук

Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите.