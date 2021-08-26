Українська делегація в ТКГ повідомила про результати засідання групи 26 серпня

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков під час засідання ТКГ 26 серпня нагадав російській делегації про тристоронній характер роботи групи, повідомила українська делегація в ТКГ у фейсбуці.

За повідомленням, Резніков також процитував канцлера Німеччини Анґелу Меркель, яка під час пресконференції в Києві зазначила, що стороною конфлікту з Україною є Росія.

Українська делегація закликала Росію, зокрема:

прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних осіб і забезпечити розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню;

забезпечити реалізацію комплексу заходів із розмінування раніше визначених 19 ділянок на лінії розмежування, гарантувавши таким чином, безпечний доступ громадян і цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення.

Також українська сторона привітала розблокування роботи політичної підгрупи і закликала російську сторону зосередитися на «відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав «Нормандського формату».

«Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконфреренцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. На жаль, російська делегація спробувала перевести цю «експертку» з невизначеним статусом в якості консультанта до гуманітарної підгрупи ТКГ, що наша делегація розцінила як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій», – наголосили в делегації.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 15 вересня.