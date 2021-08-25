Донбасс. Главное за день: военные учения будут ночью, Россия сорвала переговоры подгруппы в ТКГ

Коротко о главных событиях 25 августа, которые важны для украинского востока

Украина обвинила Россию в срыве работы гуманитарной подгруппы в ТКГ

Представители украинской делегации на переговорах по Донбассу сообщают о том, что Россия привлекла к консультациям представительницу группировки «ДНР» Майю Пирогову. Киев напоминает, что Пирогова заочно осуждена в Украине за терроризм и не может принимать участие в консультациях. Украинская сторона призвала российских представителей вернуться к трехсторонним консультациям. Завтра должно состояться общее заседание на уровне глав делегаций.

Ситуация на фронте

Три раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 24 августа. Один украинский военный погиб, двое ранены. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

«Верховный суд ЛНР» приговорил жителя Антрацита к 12 годам заключения

Его обвиняют в «госизмене» и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. В «ведомстве» утверждают, что, мужчина являлся членом политической партии «Народный рух Украины» и в августе 2017 года якобы был завербован СБУ. Мужчина вину не признал.

Военные учения пройдут в Краматорске

Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Стрельбы пройдут с 20:00 до 01:00 в меловом карьере. Их будут проводить из стрелкового оружия различных калибров. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

5 стран планируют создать фонд для жителей юга и востока Украины

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США объявили о намерении создать фонд «Партнерство за сильную Украину» . Таким образом страны хотят помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Фонд должен начать работу в декабре и привлечь более миллиарда гривен от доноров в течение трех лет. Вложенные средства должны помочь повысить качество госуслуг, увеличить доходы домохозяйств и усилить связи между общинами, разделенными конфликтом.

И еще в регионе

Все школьники Краматорска с сентября получат право бесплатного проезда во всех видах городского транспорта, независимо от перевозчика – частного или коммунального. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. По словам городского головы Александра Гончаренко, все перевозчики согласились на льготные условия проезда без возмещения из городского бюджета.

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