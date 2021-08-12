Представник України у ТКГ назвав причини загострення конфлікту на Донбасі

Одним з факторів загострення конфлікту на Донбасі є геополітична ситуація. Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

«Якщо говорити про причини, як я їх бачу, то я для себе виділив декілька факторів. Один з них – геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі», – сказав Гармаш.

За його словами, другий фактор – внутрішня ситуація в Росії.

«Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування. Також дуже важливо розуміти, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв’язки, отримувати пенсії», – додав Гармаш.

Він зауважив, що наявний також військовий фактор.

«Я б не відкидав і військовий фактор – це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій», – зазначив Гармаш.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.