Зеленський заявив, що розраховує на постачання зброї з Німеччини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує сподіватися на постачання зброї з Німеччини. Він сказав про це 22 серпня під час пресконференції після зустрічі віч-на-віч із канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Києві.

«Ми зверталися щодо постачання зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо… в рамках навчань, натівських навчань і Європа, і Німеччина нас підтримують. Але нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми на це ще дійсно дуже розраховуємо й очікуємо», – сказав Зеленський.

Він додав, що не хотів би перераховувати всіх важливих речей. «Але в межах наших домовленостей із Німеччиною і в рамках співпраці з НАТО ми очікуємо і снайперських гвинтівок, і ще багато речей, окрім флоту, і військових катерів, які ми хотіли б отримати від наших партнерів. Це велика і довга розмова», – сказав президент.

За його словами, поки що на зустрічі віч-на-віч він із Меркель про це не говорив. «Ймовірно, під час ланчу ми порушимо це питання», – підсумував президент.

Зі свого боку, канцлер Німеччини заявила, що «детально цим питанням не займалася щодо постачання зброї».

«Коли йдеться про співпрацю в рамках НАТО, є спільні засідання України з НАТО, ми як частина НАТО, коли йдеться про навчання, про підтримку – ми готові», – сказала вона, але не навела конкретних пропозицій.

Канцлер Німеччини 22 серпня перебуває в Україні з одноденним візитом. До Києва Анґела Меркель прибула після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.