Німеччина передала Україні 1,5 мільйони доз вакцини AstraZeneca. Як повідомило посольство Німеччини в Україні, вакцину 21 серпня міністру охорони здоров’я України Вікторові Ляшку передала посол Анка Фельдгузен.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель 22 серпня подякував їй за передачу вакцин від COVID-19, про що вони домовилися під час зустрічі в липні.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».