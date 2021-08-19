Україна отримала майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі й Литви

Україна отримала майже 800 тисяч доз вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 AstraZeneca від Греції, Польщі й Литви протягом 16-18 серпня, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«16 серпня 2021 року Україна отримала 100 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви як гуманітарну допомогу. Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень», – йдеться в повідомленні МОЗ у фейсбуці.

AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї й Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.

За даними МОЗ, в Україні станом на 19 серпня від COVID-19 вакциновані 4 914 255 людей. Одну дозу отримали 4 914 253 людини, повністю щеплені – 2 908 748.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.