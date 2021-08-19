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Новини | Коронавірус

Україна отримала майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі й Литви

Частина вакцини піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень

Україна отримала майже 800 тисяч доз вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 AstraZeneca від Греції, Польщі й Литви протягом 16-18 серпня, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«16 серпня 2021 року Україна отримала 100 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви як гуманітарну допомогу. Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень», – йдеться в повідомленні МОЗ у фейсбуці.

AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї й Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.

За даними МОЗ, в Україні станом на 19 серпня від COVID-19 вакциновані 4 914 255 людей. Одну дозу отримали 4 914 253 людини, повністю щеплені – 2 908 748.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

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