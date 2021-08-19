В Україні виявили 1560 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 90 дітей та 35 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, госпіталізували 665 людей, 898 – одужали, 32 – померли.

Протягом доби зробили тестувань: методом ПЛР – 23 612, ІФА – 7968, експрес-тестами – 19 013.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 368 – померли.