За добу зробили понад 120 тисяч щеплень від COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 120 004 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отрималb 62 714 людини, повністю імунізовані – 57 290.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей. Одну дозу отримали 4 914 253 людини, повністю щеплені – 2 908 748. Загалом проведено понад 7,8 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.