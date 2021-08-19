США закликають до проведення переважно віртуальної Генасамблеї ООН через загрозу COVID-19

Сполучені Штати закликають світових лідерів випустити відео-заяви замість поїздки в Нью-Йорк на Генеральну асамблею ООН наступного місяця. У Вашингтоні побоюються, що асамблея може перетворитися на захід надзвичайного поширення коронавірусу.

Місія США при ООН надіслала пропозицію 192 іншим членам організації. У ній також міститься заклик до того, щоб усі інші зустрічі та паралельні заходи, які проводить ООН, були віртуальними.

Делегації, які все ж вирушать до Нью-Йорка, Сполучені Штати просять обмежитися мінімальною необхідною кількістю представників.

Лист, надісланий послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, агентством Reuters отримало 17 серпня а агентство Associated Press – 18 серпня.

Сполучені Штати заявили, що «твердо переконані в тому, що загальні дебати повинні бути єдиним заходом, проведеним за особистої участі».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш планує заходи високого рівня протягом тижня, присвячені зміні клімату, енергетиці, продовольчим системам і 20-й річниці Всесвітньої конференції ООН проти расизму.

На торішню Генасамблею ООН лідери надіслали заздалегідь записані відеоролики або попросили своїх послів в ООН виступити із заявами в зв’язку з COVID-19.

Цього року Сполучені Штати заявили, що пандемія COVID-19 «продовжує становити значний ризик для здоров’я у всьому світі», оскільки високоінфекційний «дельта»-штам вражає як вакцинованих, так і невакцинованих людей, а у США зараз зростає кількість нових випадків захворювання та госпіталізацій.