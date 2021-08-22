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Зеленський і Меркель проводять зустріч у Києві – ОП

Після переговорів лідерів у форматі віч-на-віч передбачена їхня зустріч із представниками ЗМІ і продовження перемовин у розширеному форматі

У Маріїнському палаці в Києві 22 серпня розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський привітав Меркель на ґанку палацу, відбулося представлення делегацій.

Після переговорів лідерів у форматі віч-на-віч передбачена їхня зустріч із представниками ЗМІ і продовження перемовин у розширеному форматі, йдеться в повідомленні.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель прибула в Україну 22 серпня, через день після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

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