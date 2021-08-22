Меркель і Дуда прибувають до України

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 22 серпня перебуватиме із візитом в Україні. Як повідомила пресслужба президента України, Володимир Зеленський проведе зустріч з Анґелою Меркель, а о 14:00 вони разом поспілкуються з представниками ЗМІ.

Візит Меркель – одноденний. До цього вона перебувала в Москві, де проводила зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Крім того, 22 серпня розпочнеться триденний візит польського президента Анджея Дуди до Києва. В столиці України, як зазначає канцелярія президента, Анджей Дуда візьме участь у саміті «Кримської платформи» і відзначенні Дня Незалежності України.

У програмі візиту, як повідомляють польські ЗМІ, також зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і президентами країн Балтії.

Як наголосив Якуб Кумох, керівник Бюро з міжнародної політики канцелярії польського президента, саміт «Кримської платформи» «є важливим елементом побудови регіональної й міжнародної підтримки територіальній інтерграції України і наголошенні на незгоді з будь-якими російськими діями на теренах окупованого Криму».

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють польські ЗМІ, буде порушена не тільки тема «Північного потоку-2», але також тема кризи в Афганістані.

«З українського боку ми знайдемо дуже добру команду партнерів для розмов на цю тему», – зазначив Якуб Кумох.

Анджей Дуда під час візиту в Україну передасть українській стороні медичне оснащення. До України вже вирушив «гуманітарний конвой, який доставить знаряддя, допомогу у війні з пандемією», повідомив Якуб Кумох. «Ми підтримуємо Україну, яка є нашим сусідом і близьким партнером», – додав він.

У саміті «Кримської платформи», що пройде 23 серпня в Києві, візьмуть участь щонайменше 46 представників держав і міжнародних організацій.