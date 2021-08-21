Кулеба: будемо працювати над синергією «Кримської платформи» з міжнародними форматами, зокрема ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив про плани координації і взаємодії «Кримської платформи» з іншими міжнародними форматами, зокрема з Організацією Об’єднаних Націй, щоб далі посилити її ефективність.

Коментуючи в «Суботньому інтерв’ю» заяву своєї заступниці Еміне Джеппар, яка припустила, що утримувати і проводити такі заходи щорічно можливості немає і їх можуть влаштовувати в межах заходів ООН, міністр наголосив: «Я думаю, що ця позиція Еміне трохи пролунала поза ширшим контекстом. Я хочу сказати дві речі. Перше. Україна завжди знаходитиме гроші, людей і політичну волю для того, щоб працювати над деокупацією своєї території».

«І друге. Ми ніде не будемо «паркувати» «Кримську платформу». Тому що це самодостатній механізм. Але ми, безумовно, будемо працювати над синергією «Кримської платформи» з іншими міжнародними форматами, зокрема з ООН», – додав він.

«Ви знаєте, що щороку Генасамблея ООН ухвалює резолюцію, присвячену Криму. Тобто ми знайдемо формати взаємодії, формати синергії і з ООН, і з НАТО, і з Радою Європи, і з ОБСЄ», – наголосив Дмитро Кулеба.

Міжнародний установчий саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

На саміті планується обговорення таких питань:

невизнання спроби анексії Криму;

мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону;

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також у полі зору учасників буде звільнення політичних в’язнів Кремля.

За результатами саміту мають ухвалити Кримську декларацію. До неї потім зможуть приєднатися й ті, хто не прибуде на сам саміт.

Наразі участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили представники вже 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, не рахуючи самої України.