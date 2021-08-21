«Нас це не зупинить» – Кулеба про російські санкції проти українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає запровадження проти нього санкцій Москви помстою за організацію форуму «Кримська платформа».

«Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим — це Україна», – написав міністр у твітері.

Раніше 21 серпня секретар РНБО Олексій Данілов, який також опинився в оновленому російському списку підсанкційних осіб, назвав російські санкції «найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави».

Голова уряду Росії Михайло Мішустін затвердив перелік із 73 громадян України, щодо яких Москва запроваджує санкції. Оновлений список розміщений на російському офіційному порталі правової інформації 20 серпня.

До переліку включені міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. Також у списку опинилися уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан та інші. Таким чином, загальна кількість українців, включених до списку, зросла з 849 до 922.