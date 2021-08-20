Венедіктова заявила про завершення слідства у справі Медведчука і Козака

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування щодо депутатів Верховної Ради за підозрою в державній зраді і розграбуванні національних цінностей, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у своєму зверненні 20 серпня. Вона не навела імен, але з обставин справи випливає, що йдеться про депутатів від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і Тараса Козака.

За словами Венедіктової, матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з матеріалами справа піде до суду. При цьому вона уточнила, що матеріали сьогодні відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали ж щодо іншого Козака виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені.

«Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора – Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу», – заявила генпрокурор.

«Слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну й документальну базу щодо розробки родовища «Глибока». Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн», – додала вона.

За словами Венедіктової, за сприяння одного з депутатів на окупованій території створювався «такий собі «правонаступник» зареєстрованого в Україні підприємства», щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні «дозволи» від держави-агресора.

«Окрім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади РФ, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі. По суті вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада», – сказала Венедіктова.

Вона додала, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у низці інших кримінальних проваджень щодо злочинів на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та економічній безпеці України, до яких можуть бути причетні «як колишні, так і нинішні народні депутати України». Прізвищ цих осіб генпрокурорка не навела.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».