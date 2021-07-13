Суд арештував майно депутата Козака – Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва арештував майно народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«Так, підтверджуємо. Печерський суд ухвалив рішення про арешт майна Тараса Козака», – повідомили в ОГП.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Печерський районний суд Києва 9 липня оголосив про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 7 вересня політикові Віктору Медведчуку.

Офіс Генпрокурора продовжив до шести місяців (до 11 листопада) термін досудового слідства у справі депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Тарас Козак наразі перебуває за межами України.