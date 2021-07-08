Медведчук заявляє, що прокуратура не має підстав для продовження запобіжного заходу

Співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук стверджує, що сторона обвинувачення в його справі не має законних підстав для продовження запобіжного заходу. Про це політик заявив 8 липня перед Печерським районним судом Києва.

«Моє тверде переконання, як і переконання адвокатів полягає в тому, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не має бути продовжена, оскільки для цього немає жодних законних підстав, як і немає законних підстав для притягнення мене до кримінальної відповідальності відповідно до тих матеріалів, які були представлені як матеріали підозри, тих матеріалів, із якими ми зараз ознайомлювалися, і представлення, поданого органами слідства», – сказав Медведчук.

Печерський суд Києва 8 липня обирає запобіжний захід народному депутату від партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Офіс Генпрокурора продовжив до шести місяців (до 11 листопада) термін досудового слідства у справі депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Печерський суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов’язав його носити засіб контролю – електронний браслет.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища «Глибока» в Чорному морі та видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Також Медведчука підозрюють у державній зраді, яка полягала, за даними слідства, в передаванні агресору секретної інформації про військовий підрозділ Збройних сил України.