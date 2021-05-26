Медведчук розповів, чи є олігархом

Голова політради «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Віктор Медведчук, який наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом, розповів Радіо Свобода, чи є олігархом.

«Як тільки ярлики на мене не вішали. Я сам себе не вважаю олігархом», – сказав політик.

При цьому, на думку Медведчука, він має вплив на політичні процеси в країні.

«Я – народний депутат, я –​ один із керівників партії «Опозиційна платформа – За життя» і я вважаю, що, безумовно, є мій вплив політичний (як і в самої партії, яка є другою у Верховній Раді України). Але ні з ким із міністрів чи прем’єрів у мене спілкування не було. Стосунки із президентом та Офісом президента у мене також відсутні», – наголосив Медведчук.

На запитання Радіо Свобода про те, чи готова буде його родина звітувати про фінансовий стан пов’язаних з нею медіаресурсів або ж навіть позбутись їх, якщо ця вимога буде визначена на законодавчому рівні, політик зазначив: «Буде закон – я як законослухняний громадянин, буду виконувати вимоги закону. І моя сім’я так само».

Цього року Віктора Медведчука вперше офіційно визнали одним із найбагатших українців. Він – на 12-й позиції списку українського Forbes із капіталом у 620 мільйонів доларів.

Бізнес-інтереси Медведчука стосуються, зокрема, металургії та нерухомого майна. Однак, його головна зацікавленість – у нафтогазовому бізнесі. Після того, як США ввели щодо Медведчука санкції, він записав свої бізнес-активи на дружину, Оксану Марченко.

Цього року санкції не лише щодо Медведчука, а й щодо його дружини, ввела і Україна. Окрім того, політика підозрюють у державній зраді та спробі розграбування національних цінностей в українському Криму (державних надр).

«За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами», – наголосив 14 травня президент Володимир Зеленський у своїй колонці виданню «Фокус».

За місяць до цього – 15 квітня – він анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси.

Станом на ранок 26 травня офіційного тексту документу ще не оприлюднено, однак, зі слів президента відомо, що серед критеріїв, за якими визначатимуть тих, хто може бути визнаний «олігархом», будуть медіа- та політичний вплив, а також великі обсяги активів.