Медведчук і вишки Бойка. Де зараз Росія качає український газ?

Кримський кейс Медведчука! Слідчі розкрили подробиці справи обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, і віднайшли кримський слід у цій історії. З’ясувалося, кум Путіна за підтримки топ-політиків Кремля отримав у користування українське газове родовище неподалік берегів Криму. Перспективи видобутку родовища складають 38 мільярдів гривень.

Востаннє газову платформу «Петро Годованець», більш відому, як «вишка Бойка», зафільмувати вдалось на початку липня 2021 року. Це відбулося на міжнародних військових навчання Sea Breeze 2021, коли американський есмінець USS Ross проходив неподалік Одеського газового родовища. Росія тоді агресивно відреагувала на такий візит і у відповідь на зустріч американцям відправила два своїх бойових кораблі та винищувачі Су-24М.

Загалом, на шельфі Чорного й Азовського морів, у «Чорноморнафтогазу» Росія захопила 9 діючих газо-нафтових родовищ, Глібовське підземне газосховище і 31 плавзасіб. До речі, після захоплення у 2014 році, Росія перейменувала СПБУ «Петро Годованець» на «Крим-2». І з того часу, захоплені українські бурові – під цілодобовою російською охороною. Українська розвідка зазначає, що це російські службовці ФСБ та Чорноморського флоту. Іnformnapalm навіть ідентифікував деяких з них.

Саме вишка «Петро Годованець» зацікавила компанію, яку пов’язують з Віктором Медведчуком. Про це свідчить лист , у якому російська фірма «Новые проекты» звертається до клону «Чорноморнафтогазу», створеного Росією після анексії.

«В рамках проведення підготовчих робіт для будівництва пошуково-оціночної свердловини «Глибока-1» просимо Вас розглянути можливість бункерування СПБУ «Крим-2» і судна забезпечення ТБС «Федір Урюпін», – йдеться у зверненні російської компанії «Новые проекты» до російської фірми ДУП РК «Черноморнефтегаз».

Та цей лист незаконний, стверджує генеральна директорка української компанії «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова. Як доказ, вона продемонструвала нам свідоцтво на право власності на платформу «Петро Годованець» та судно-буксир «Федір Урюпін». Ці документи легітимні і є доказами в міжнародних арбітражах, який веде наразі Україна проти Росії.

«На базі активів українського «Чорноморнафтогазу» було створене фейкове підприємство, яке зараз називається «Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз». Це підприємство внесене до міжнародних санкційних списків майже десяти держав. Ці активи у нас вкрали, а тепер ще й користуються ними, як хочуть. І за всім цим стоїть Російська Федерація», – зазначила в інтерв’ю Крим.Реалії генеральна директорка Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова.

Саме платформа «Петро Годованець» та судно «Федір Урюпін» у 2021 році хотіла орендувати російська компанія, близька до українського народного депутата Віктора Медведчука. Це з’ясували журналісти «Центру журналістських розслідувань».

На яких підставах російський «Черноморнефтегаз» надав в оренду бурову платформу та буксир компанії «Новые проекты» – відповіді на наші запити ми не отримали. До речі, у справжнього власника, українського «Чорноморнафтогазу» – фірма «Новые проекты» про оренду буксира і газової вишки не запитувала.

У 2021 році Рада нацбезпеки та оборони України наклала на Віктора Медведчука персональні санкції. СБУ обшукала його родинні будинки й офіси руху «Український вибір», який очолює нардеп. У травні генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила Медведчука про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів. Надра – це кримський епізод у справі Медведчука.

«Родовище «Глибока» розташоване в Прикерченському шельфі Чорного моря, у виключній морській економічній зоні України. Вдумайтесь! За даними Державної служби геології та надр України, ресурси цього родовища, якщо перевести їх у грошовий еквівалент, складають понад 38 мільярдів гривень. У 2015 році наші підозрювані, фактично, взяли й передали окупанту усю матеріальну та документальну базу цього родовища», – зазначила на пре-брифінгу генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Віктор Медведчук усі звинувачення відкидає .

«Я готовий захищатися, тому що ні в чому не відчуваю своєї провини. Вважаю, що на сьогоднішній день все, що відбувається – це результат політичних репресій, тиск на мене, як на главу політради партії і людини, чия діяльність з тих чи інших причин не підходить владі. Я не знаю, що це за родовище і ніякого відношення до нього не маю», – заявив після вручення повідомлення про підозру народний депутат України від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

А розпочалася ця історія ще 2012 року, коли київська компанія «Нові проекти» отримала спецдозвіл на розробку родовища під назвою «Глибока». У слідства є аудіозаписи, що підтверджують зв’язок Медведчука з цією компанією та родовищем. Зокрема, розмова Медведчука з тодішнім заступником російського прем’єра – принаймні, так стверджує слідство.

Щоб було зрозуміліше – розкладаємо по поличках. За інформацією українського слідства, київська фірма «Нові проєкти» була оформлена на дві офшорні компанії, за якими, як вважає слідство, стоїть Віктор Медведчук. Після окупації Криму, вже в Москві з’явилась клон-фірма «Новые-проекты» і вона так само, як і раніше київська фірма, зайнялась розробкою родовища «Глибока».

«Ця, в російській юрисдикції, зареєстрована компанія «Новые проекты» скористалася українською ліцензією на користування надрами ділянки «Глибока». Це було необхідно для того, щоб отримати вже російську ліцензію на експлуатацію цього родовища. Тому ми і пов'язуємо ці компанії, ми говоримо, що вони – клони», – зазначила у коментарі журналістка «Центру журналістських розслідувань» Валентина Самар.

Те, що московська фірма «Новые проекты» близька до Медведчука, вже доводили й журналісти програми «Схеми». Українське слідство заявляє, що, після окупації Криму Медведчук домовлявся з Кремлем про перереєстрацію української компанії за російським законодавством. Не все йшло гладко. Якщо вірити аудіозаписам, у Медведчука було кілька проблем під час реєстрації компанії в Криму. Одна з яких пов’язана з тим, що для отримання російської ліцензії на видобуток – має бути й російська компанія, а не українська.

«Для того, щоб зберегти всі права, дозвільні документи і так далі – це треба заново реєструвати підприємство в Криму», – за даними українського слідства, це сказав віцепрем’єр (2008–2020 роки) Дмитро Козак Віктору Медведчуку.

Медведчук каже, що справді мав розмови з російським урядовцем, але не підтвердив зміст тих, які опублікували Генпрокуратура та Служба безпеки України.

До речі, у квітні 2016 року тоді ще прем’єр Росії Дмитро Медведєв також допомагав компанії «Новые проекты». З його руки, кримському підприємству надали дозвіл на користування українськими надрами.

«Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Новые проекты» право на користування ділянкою надр «Глибока», – йдеться в розпорядженні Дмитра Медведєва.

Заробляти Медведчуку давали не просто так, а з політичною метою, вважає політолог Володимир Фесенко.

«Судячи з тієї інформації, яку ми зараз маємо, включно з оприлюдненими плівками – Путін дав на годування Медведчуку цілу низку підприємств і родовищ. До речі, не тільки в Криму, але й у Росії. Це не для того, щоб він був просто багатою людиною, а частина з цих грошей йде на фінансування ОПЗЖ», – сказав Крим.Реалії Володимир Фесенко.

Підготовка до будівництва та встановлення необхідного обладнання для видобутку на родовищі «Глибоке» мали б закінчитись до 30 березня 2021 року. Експерти зазначають, що сама установка «Петро Годованець» цілком підходить для цього завдання, але тільки на мінімальній для цієї території глибині.

Де ж зараз захоплені українські вежа та буксир, які зафрахтувала близька до Медведчука компанія? Відповідно до інформації Держприкордонслужби України, в середині липня росіяни відбуксирували СПБУ «Петро Годованець» у чорноморський район, поближче до Криму. Імовірно для техобслуговування платформи. Це означає, що новий видобуток газу ще не починали. Одну з причин називає генпрокурорка України. Поряд із родовищем розташований військовий полігон «Опук». Тут і в акваторії навколо Росія регулярно проводить стрільби та військові навчання. Медведчук навіть Путіна просив змінити межі полігону.

«Правки на листі до президента Російської Федерації, відповідно до висновків експертів, зроблено власноруч Віктором Медведчуком», – заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Експерти зазначають, що Одеське родовище для Росії є доволі непростим. Адже навіть територіально до материкової України воно ближче, ніж до Криму. Тому, скоріш за все, росіяни й погодилися перекинути звідти вишку для нової свердловини.

«Я б не покладався на те, що вони самі підуть звідти. Вони можуть там не вести активних бурових дій, але вони й нам не будуть давати там працювати», – пояснив для Крим.Реалії політолог Володимир Фесенко.

Газова платформа «Петро Годованець», якою «Новые проекты» хочуть качати газ на родовищі «Глибока», була придбана Україною за 400 мільйонів доларів ще 2011 року. Тоді міністром енергетики був Юрій Бойко. Ексміністр однопартійця Медведчука захищається.

«Чому ви вважаєте, що обрізавши військовий полігон в Криму, Віктор Медведчук завдав шкоди Україні, а не Російській Федерації? Адже обрізали російський військовий полігон, який зараз у них знаходиться в експлуатації», – зазначив журналістам телеканалу «Інтер» народний депутат України від ОПЗЖ Юрій Бойко.

«Чорноморнафтогаз», створений у Криму після окупації півострова, став першим підприємством, що потрапило під санкції США та Євросоюзу. Будь-яка співпраця з ним, зокрема оренда захопленого майна українського «Чорноморнафтогазу», призведе до західних санкцій – кажуть розслідувачі.

Після галасу з оголошенням Медведчуку підозри і взяттям його під домашній арешт, у Росії ліквідують компанію-клон «Новые проекты». Це з’ясувала програма «Схеми». На підконтрольній Україні території 2021 року за рішенням суду закрили «Нові проєкти». Держгеонадра також вже анулювала , видану в 2012 році, ліцензію для компанії «Нові проекти».