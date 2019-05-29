Росія видобула із родовищ у Криму понад 9 млрд кубометрів газу – «Нафтогаз»

Росія видобула із родовищ в анексованому нею Криму понад 9 мільярдів кубометрів газу, повідомила в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ Світлана Нєжнова, генеральний директор компанії «Чорноморнафтогаз», яка належить НАК «Нафтогаз України».

«Росія досі видобуває газ. І на сьогоднішній день Росія нелегітимно з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд кубометрів. Коли я бачила наші бурові «Петро Годованець» і «Україна», на них зафарбували назви. Візуально бурові вишки в дуже поганому стані, в порівнянні з тим, як вони виглядали 2014 року. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання – все працює на виснаження», – сказала Нєжнова.

За даними «Нафтогазу», наразі Росія використовує надра дев’ятьох родовищ «Чорноморнафтогазу».

2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» відтворили на материковій частині України.

17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював виробництво відповідно до угоди між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.

У вересні 2017 року головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко оцінив суму поданого до суду позову більш ніж у $5 млрд, а з відсотками – близько $ 7 млрд.

2017 року компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд доларів збитків від втрати активів у результаті анексії Криму. З урахуванням відсотків ця сума становить 8 млрд доларів.

Суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті кримських активів НАК «Нафтогаз України».

За даними «Нафтогазу», у 2018 році обсяг споживання Україною природного газу склав 32,3 мільярда кубометрів. Із них 15,4 мільярда кубометрів спожило населення. Водночас обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 році досяг 21 мільярда кубометрів.