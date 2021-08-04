Суд у Києві виніс вирок інженеру «Чорноморнафтогазу» з Криму

Деснянський районний суд Києва 3 серпня засудив до трьох років умовно з випробувальним терміном в один рік жителя Криму, інженера кримського підприємства «Чорноморнафтогаз». За інформацією прокуратури АР Крим та Севастополя, кримчанина визнали винним за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України – «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії начальник відділу прокуратури АР Крим та Севастополя Єгор Ребров, «підсудний визнав свою вину і погодився з аргументами слідства».

«Злочин нетяжкий. Підсудний співпрацював зі слідством і заощадив час прокуратурі і суду», – наголосив Ребров.

За словами прокурора, після вироку кримчанин переходить під контроль органів пробації (нагляду за умовно засудженими – ред.). Він, імовірно, зможе перебувати на території окупованого Росією Криму за умови, що стане на облік і буде регулярно відзначатися в Херсонській області.

Адвокат засудженого Олексій Поліщук пообіцяв Крим.Реалії пізніше прокоментувати вирок.

У червні при перетині КПВВ «Каланчак» з боку окупованого Криму в напрямку материкової України затримали кримчанина. За інформацією українського слідства, після окупації півострова чоловік продовжив працювати на кримському підприємстві «Чорноморнафтогаз», який перейшов під контроль Росії. Він – інженер матеріально-технічного ресурсу плавучої бурової установки «Петро Годованець», яку окупаційна влада півострова перейменувала в «Крим-2».

Ім’я та прізвище підозрюваного в прокуратурі АР Крим та Севастополя не називають. Але, як повідомив Крим.Реалії співробітник одного з українських силових відомств, який не уповноважений офіційно коментувати розслідування даного провадження, йдеться про Руслана Годованця. Публічні коментарі засудженого і його захисту поки відсутні.

Майно «Чорноморнафтогазу» 2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворене на материковій частині України. Раніше в ефірі радіо «Крим» російський глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) сказав, що розглядає можливість відправки захоплених під час анексії Криму бурових установок підприємства «Чорноморнафтогаз» до Сирії. 17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» та шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював провадження відповідно до угоди між Кабміном України та урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій. У вересні 2017 року головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко оцінив суму поданого до суду позову більше ніж у $5 млрд, а з відсотками ‒ близько $7 млрд.