Прокуратура АРК оголосила про підозру працівнику захопленого Росією «Чорноморнафтогазу»

Працівнику діючого в окупованого Криму ПАТ «Чорноморнафтогаз» оголосили про підозру за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду з окупованих Росією територій. Про це повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

«Під час перетину КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з окупованим півостровом, виявлено громадянина України, який після окупації, продовжив працювати на незаконно захопленому державою-окупантом підприємстві «Чорноморнафтогаз», обіймаючи посаду інженера матеріально-технічного ресурсу плавучої бурової установки «Петро Годованець» (після окупації перейменовано на «Крим- 2»)», – мовиться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, у період з 2015 року до травня 2020 року затриманий систематично виїжджав через закриті морські порти на окупованій території півострова до вказаної бурової установки, забезпечуючи її роботу.

«Зазначеними діями підозрюваний сприяв незаконній розробці та використанню Російською Федерацією природних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, чим спричинив шкоду інтересам держави», – наголосили у прокуратурі.

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворене на материковій частині України.