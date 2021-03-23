Зеленський підписав указ про санкції щодо російських ЗМІ, силовиків та чиновників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки від 23 березня щодо запровадження санкцій проти 26 іноземців та 81 юридичної особи. Відповідний указ оприлюднив Офіс президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – мовиться в указі.

Серед юридичних осіб, на яких накладено санкції, державний медіахолдинг «Росія сьогодні», до якого зокрема входить агентство «РИА Новости», а також агентство ТАСС, «Газета.ру», «Лента.ру» та інші.

У списку також є компанії, зареєстровані в окупованому Криму, наприклад «Чорноморнафтогаз», «Кримгеологія», « Массандра» та інші.

Санкції передбачають зокрема блокування активів та заборону на виведення капіталів з України. Щодо ЗМІ – також обмеження або припинення телекомунікаційних послуг.

Під персональні санкції потрапили:

Горовий Олександр Володимирович – перший заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, генерал-полковник поліції;

Казакова Валентина Львівна – начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, генерал-лейтенант поліції;

Адзінов Кирило Олегович – начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації;

Левченко Олег Сергійович – начальник управління з питань міграції Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Ростовській області, полковник поліції;

Гур’янова Ганна Олексіївна – начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську;

Хлистов Володимир Олександрович – начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Неклинівському району Ростовської області;

Агарков Олег Павлович – начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції;

Башкін Олександр Давидович заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Вуколов Всеволод Львович – заступник міністра праці і соціального захисту Російської Федерації (раніше – керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);

Зубов Ігор Миколайович – статс-секретар – заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;

Карлін Олександр Богданович – заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Меньщиков Владислав Володимирович – керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;

Нарусова Людмила Борисівна – член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Рукавішнікова Ірина Валеріївна – перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Цепкін Олег Володимирович – член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Мінін Олексій Валерійович;

Моренець Олексій Сергійович;

Серебряков Євген Михайлович;

Сотніков Олег Михайлович;

Горшков Михайло Костянтинович – академік Російської академії наук, директор «Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук»;

Моляков Сергій Олександрович;

Ганов Олександр Миколайович;

Риженькін Леонід Кронідович;

Також до списку потрапили французькі політики, які минулого року відвідували окупований Крим, не отримавши дозвіл української влади.

Віржині Жорон – депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;

Лакапель Жан-Лін – депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія»;

Олів’є Філіпп – депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи «Ідентичність та демократія».

Персональні санкції передбачають блокування активів, скасування віз та заборону на в’їзд в Україну на 3 роки.