Норвегія блокує продаж росіянам заводу Bergen Engines

Норвегія повідомила про блокування угоди з продажу підрозділу російського «Трансмашхолдингу» заводу Bergen Engines із виробництва двигунів. Наразі завод належить британській компанії Rolls-Royce.

В уряді Норвегії причиною блокування назвали побоювання, що в руки росіян можуть потрапити чутливі технології.

«Продаж посилить можливості російських військових, що в певній мірі суперечить інтересам Осло і його союзників в сфері безпеки», – заявила, виступаючи у норвезькому парламенті, міністр юстиції та громадської безпеки країни Моніка Мелані.

За її словами, норвезька влада має у своєму розпорядженні достатньо інформації, щоб зробити висновок, що запобігти такій угоді є абсолютно необхідним кроком.

Питання і побоювання в зв’язку з продажем виникли незабаром після того, як Rolls-Royce оголосила про свої наміри в минулому році. Британська фірма, відома в основному випуском автомобілів класу люкс і двигунів для авіагалузі, пояснила, що продає свій норвезький актив в рамках плану по збереженню прибутку в умовах пандемії коронавірусу.

Bergen Engines, заснований в 1946 році, виробляє і обслуговує дизельні і газопоршневі двигуни. Вона є, зокрема, виробником корабельних двигунів, які використовуються ВМС Норвегії. Двигуни компанії стоять на норвезьких патрульних кораблях, розвідувальному судні і заплановані до постачання на криголамні судна, які будують для військових.

«Трансмашхолдинг», як зазначає російське агентство ТАСС, вважається найбільшим у Росії виробником залізничної техніки.

Корабельні двигуни – одна з найбільш проблемних галузей для російського суднобудування. У проєкті стратегії розвитку суднобудівної промисловості Мінпромторгу ситуація з корабельними двигунами названа «особливо критичною». До 2014 року значну частину з них Росія закуповувала в Україні і країнах НАТО, однак це стало неможливим через санкції.

Спроби закупити китайські двигуни не влаштували російських військових, писали російські спеціалізовані видання, зокрема й через постійні поломки. До складу норвезького заводу входить не тільки виробничий майданчик, але і конструкторське бюро. В кінці 2020 року російський постачальник двигунів для військових – Об'єднана суднобудівна корпорація – повідомляв про створення науково-технічного центру суднових рухових установок разом з «Траншмашхолдингом».