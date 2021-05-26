«Я нікого не зраджував»: екскерівник МВС України в АРК прокоментував звинувачення у держзраді

Підозрюваний у державній зраді колишній заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян, якому Голосіївський районний суд Києва вирішив продовжити арешт до 23 липня, заявив, що не вважає себе винним.

«Я знаю, що моя совість чиста. Я нікого не зраджував», – сказав Федорян у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також він зазначив, що хотів би взяти участь в обміні на українських утримуваних осіб у Росії в разі, якщо буде така можливість.

«Звичайно, позитивно (ставлюся до можливості обміну – КР), у мене сім'я там. Мені прикро, я не потрапив на похорон матері. Я приїхав виключно через батьків, тому що у мами відмовили ноги – у неї третій інсульт був. Я все, що міг, зробив, мене затримали на зворотному шляху. У лютому вона померла, її поховали, мене там не було. Залишився один батько, якому 89 років (на материковій Україні – ред.). Так, я буду проситися на обмін», – сказав Микола Федорян.

25 травня Голосіївський районний суд у Києві вирішив продовжити арешт підозрюваному у зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня. Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла, що 7 листопада 2020 року на КПВВ «Каланчак» при спробі в’їзду до анексованого Криму затримали колишнього співробітника українського підприємства «Чорноморнафтогаз», якого підозрюють у «допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян у кримських «справах Хізб ут -Тахрір». За інформацією відомства, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Під час засідання суду в Херсоні з обрання запобіжного заходу з’ясувалося, що затриманий – Микола Федорян, який до анексії працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим – начальником міліції громадської безпеки, а пізніше перейшов на роботу в «Чорноморнафтогаз», залишившись там працювати після подій 2014 року. Сам Феодорян заявив у суді, що вину свою не визнає і що «Україну не зраджував».