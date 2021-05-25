Суд у Києві продовжив арешт підозрюваному у зраді екскерівнику МВС України в АРК

Голосіївський районний суд у Києві у вівторок 25 травня вирішив продовжити арешт підозрюваному в зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.

Раніше у прокуратурі АРК і Севастополя повідомляли, що направили обвинувальний висновок щодо громадянина України, який «сприяв незаконному переслідуванню кримчан».

«До суду направлено обвинувальний висновок щодо громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб- ут Тахрір», за частиною 1 статті 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років», – йшлося у повідомленні.

У відомстві не назвали ім’я та прізвище обвинуваченого, але згідно з опублікованою раніше інформацією, мова йде про колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколу Федоряна.

4 лютого Херсонський міський суд продовжив йому термін тримання під вартою.