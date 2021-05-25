Суд у Києві продовжив арешт підозрюваному у зраді екскерівнику МВС України в АРК

Голосіївський районний суд у Києві у вівторок 25 травня вирішив продовжити арешт підозрюваному в зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.
Раніше у прокуратурі АРК і Севастополя повідомляли, що направили обвинувальний висновок щодо громадянина України, який «сприяв незаконному переслідуванню кримчан».
«До суду направлено обвинувальний висновок щодо громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб- ут Тахрір», за частиною 1 статті 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років», – йшлося у повідомленні.
У відомстві не назвали ім’я та прізвище обвинуваченого, але згідно з опублікованою раніше інформацією, мова йде про колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколу Федоряна.
4 лютого Херсонський міський суд продовжив йому термін тримання під вартою.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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