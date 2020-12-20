Суд у Херсоні залишив під вартою кримчанина, українського полковника у відставці Миколу Федоряна. Він може вийти під заставу в 750 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. СБУ та кримська прокуратура підозрюють його в державній зраді. За версією слідства, начальник відділу транспорту компанії «Чорноморнафтогаз» Микола Федорян надавав ФСБ Росії службові машини для обшуків та арештів кримчан. Серед постраждалих – кримські татари-мусульмани. При цьому Микола Федорян товаришує з командувачем Нацгвардії України Миколою Баланом. Уже після анексії той допомагав кримчанину та його родичам у проходженні адмінкордону між Кримом і Херсонською областю. Миколі Федоряну загрожує до 15 років позбавлення волі. Він каже, що побоюється за своє життя, тому не хоче виходити із СІЗО під заставу. Кого боїться кримчанин – у сюжеті.