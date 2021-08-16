У травні 2021 генпрокурорка Венедіктова повідомила Медведчуку про підозру у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів. Надра – це кримський епізод у справі Медведчука. Віктор Медведчук усі звинувачення відкидає. Так звані плівки Медведчука: як Медведчук домовлявся з Козаком? Розслідування програми «СХЕМИ» – чому «Новые проекты» пов'язані з Медведчуком?Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
Кремль та Медведчук зазіхають на український газ?
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