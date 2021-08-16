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Кремль та Медведчук зазіхають на український газ?

Кремль та Медведчук зазіхають на український газ?
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Кремль та Медведчук зазіхають на український газ?

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Кремль та Медведчук зазіхають на український газ? У 2021-му році Рада нацбезпеки та оборони запровадила щодо Медведчука персональні санкції, СБУ обшукала родинні будинки та офіси руху «Український вибір», який очолює нардеп.

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У травні 2021 генпрокурорка Венедіктова повідомила Медведчуку про підозру у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів. Надра – це кримський епізод у справі Медведчука. Віктор Медведчук усі звинувачення відкидає. Так звані плівки Медведчука: як Медведчук домовлявся з Козаком? Розслідування програми «СХЕМИ» – чому «Новые проекты» пов'язані з Медведчуком?

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