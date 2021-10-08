Венедіктова повідомила про нову підозру Медведчуку

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора достеменно встановили причетність народного депутата України до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України. Період, який охоплюють ці діяння – кінець 2014 – початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, складають більш як 200 мільйонів гривень», – написала Венедіктова у фейсбуці.

Вона уточнила, що дії народного депутата України кваліфіковані прокурорами як державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Віктора Медведчука вже підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення. Серед висунутих йому раніше звинувачень є замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.