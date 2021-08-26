Медведчук подав другий позов до ЄСПЛ проти України – Кузьмін

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав ще один позов до Європейського суду з прав людини проти України, повідомив його колега по фракції Ренат Кузьмін.

«Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ. Перший, як відомо, прийнятий у провадження Європейським судом і може бути розглянутий у пріоритетному порядку вже найближчим часом. Цього разу йдеться про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу. Схоже, скоро українській владі самій знадобляться хороші адвокати», – написав Кузьмін у фейсбуці.

У червні Медведчук вже скаржився до ЄСПЛ, заявляючи про «політичну мотивацію його кримінального переслідування, грубе порушення права на справедливий суд».

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. Згодом суд продовжив дію запобіжного заходу до 7 вересня.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».