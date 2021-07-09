Суд продовжив запобіжний захід Медведчуку до 7 вересня

Печерський районний суд Києва зранку 9 липня оголосив про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 7 вересня політикові Віктору Медведчуку.

Рішення ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк.

Печерський суд Києва 8 липня розпочав засідання у справі народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя», якому інкримінують державну зраду. Увечері того ж дня слідчий суддя Сергій Вовк заявив, що оголосить рішення 9 липня.

Співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук стверджує, що сторона обвинувачення в його справі не має законних підстав для продовження запобіжного заходу. Про це політик заявив 8 липня перед Печерським районним судом Києва.

Офіс Генпрокурора продовжив до шести місяців (до 11 листопада) термін досудового слідства у справі депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Печерський суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов’язав його носити засіб контролю – електронний браслет.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища «Глибока» в Чорному морі та видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Також Медведчука підозрюють у державній зраді, яка полягала, за даними слідства, в передаванні агресору секретної інформації про військовий підрозділ Збройних сил України.