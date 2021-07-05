КВУ: шестеро народних депутатів не відвідали жодного засідання Ради у червні

Комітет виборців України розповів про відвідуваність народними депутатами засідань Верховної Ради протягом минулого місяця.

У червні відбулося 11 пленарних засідань парламенту. Усі з них відвідав лише 291 народний депутат, що становить 68 відсотків від складу Ради.

На жодному засіданні не були зареєстровані Віктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Столар (усі – «Опозиційна платформа за життя»), Степан Івахів («За майбутнє»), Леся Василенко («Голос»), Олесь Довгий (позафракційний).

«Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, ймовірно, що відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко – із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Віктора Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня», – розповіли в КВУ.

На одному засіданні були зареєстровані Іван Калаур («Слуга народу») та Олександр Герега («За майбутнє»). Лише на двох засіданнях були зареєстровані народні депутати Жан Беленюк («Слуга народу»), Максим Єфімов («Довіра»), Юрій Солод, Олександр Фельдман (обидва – «ОПЗЖ»). На трьох засіданнях реєструвалися ще два представники ОПЗЖ – Віталій Борт та Вадим Рабінович.

Загалом, зазначають у КВУ, динаміка відвідування останніми місяцями майже не змінювалася. У травні усі засідання Ради відвідали 286 народних депутатів.

«Що стосується участі в голосуваннях Верховної Ради, то найактивніше голосували (натискали «за», «проти», «утримався) депутати «Слуги Народу» та «Європейської солідарності». В середньому депутати «Слуги Народу» взяли участь в 83% голосувань, депутати ЄС – 77%. Народні депутати фракції «Голос» долучилися до 69% голосувань, групи «Довіра» – 67%, ВО «Батьківщина» – 64%, групи «За майбутнє» – 54%. Найнижчі показники голосувань в депутатів «Опозиційної платформи За життя». В середньому вони голосували лише в 40% випадків», – мовиться у повідомленні.

У КВУ додали, що дані наведено відповідно до зведеної електронної реєстрації народних депутатів.

Дані відповідно до зведеної електронної реєстрації народних депутатів.