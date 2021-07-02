У «Голосі» вважають, що закон про олігархів не зменшить їхній вплив на економіку України

У фракції «Голос» вважають, що ухвалений в першому читанні законопроєкт №5599 щодо «деолігархізації» не зменшить вплив олігархів на економіку України. Про це заявила голова фракції Кіра Рудик в програмі Радіо Свобода Свобода Live.

«Ми не підтримували цей законопроєкт, який називається «про боротьбу з олігархами», тому що насправді він з ними не бореться… Цей законопроєкт є абсолютно безглуздим. Навіть, якщо когось призначить РНБО олігархом, далі що буде відбуватися: олігархам заборонять брати участь у великій приватизації. Зараз жоден з них не бере участь у великій приватизації персонально. Так само щодо спонсорування політичних партій. Наразі жоден олігарх персонально не спонсорує політичну партію», – сказала Рудик.

За її словами, вплив олігархів на політику будується іншим способом.

«Тоді виникає запитання, навіщо писали цей законопроєкт, якщо він не вирішує жодної із проблем. Він дозволяє зробити певним людям дійсно неприємно, публічно назвавши їх олігархами, але, насправді не зменшує вплив олігархів на українську економіку. Насправді законопроєкт не робить жодних великих системних кроків, які необхідно було б зробити, якби була політична воля або мета знизити їх вплив на українську економіку», – додала Рудик.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

4 червня президент Володимир Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів». За це рішення проголосували 275 депутатів.