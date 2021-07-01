Олігархи «мають стати просто великими бізнесменами» – Зеленський привітав рішення Ради щодо законопроєкту №5599

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною Радою за основу поданого самим главою держави законопроєкту №5599 щодо «деолігархізації».

«Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх», – написав Зеленський у твітері.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила за основу законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». За це рішення проголосували 275 депутатів.

«Метою проєкту є визначення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та пов'язаних із ними осіб, змісту та порядку застосування відповідних заходів реагування», – заявили в парламенті.

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4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.