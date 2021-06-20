Разумков повідомив, коли Рада може розглянути законопроєкт про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне законопроєкт про олігархів, внесений президентом як невідкладний, у першому читанні до кінця поточної сесії.

«Терміни вже виходять. Там потрібен час на опрацювання комітетом. Ну, і теоретично на наступному або через тиждень у залежності від комітету, коли він буде готовий до розгляду, ми зможемо його (законопроєкт про олігархів – ред.) побачити у залі… Я думаю, що в першому читанні багато хто натисне кнопку «за». Мабуть, не всі. Тому що є альтернативні законопроєкти», – сказав спікер в інтерв’ю Радіо Свобода.

Щодо другого читання, то Разумков висловив переконання, що депутати будуть вносити свої пропозиції і він сам теж буде вносити свої пропозиції.

«Я, наприклад, вважаю, що повинна бути окрема структура, яка вносила би до цього реєстру для того, щоб потім ні у журналістів, ні у великих бізнесменів, котрі можуть потрапити до переліку олігархів, ні у чиновників не було питань у прозорості ухвалення рішень. Тому що у РНБО, за Конституцією, немає станом на сьогодні таких повноважень, а по-друге, закон прописаний на 10 років», – заявив Разумков.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

У документі пропонується, щоб рішення про визнання особи олігархом ухвалювала Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Згідно із ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.