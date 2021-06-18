Ще в середині травня президент України Володимир Зеленський анонсував так званий «закон про олігархів», який мав би зменшити вплив представників великого бізнесу на політичне життя країни. Про цю ініціативу глава держави згадував, зокрема, і під час пресконференції у травні. А вже через тиждень після неї «Схемам» вдалося зафіксувати непублічний візит на Банкову «восьмого номеру» зі списку найзаможніших українців за версією Forbes та бізнес-партнера Ахметова – нардепа-олігарха Вадима Новинського.