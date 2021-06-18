Втім, широкий загал міг би взагалі про цей візит не дізнатися – через увагу до знімальної групи державних охоронців.
ОП Зеленського та олігархи. Як журналісти фіксують непублічні зустрічі «під об'єктивами» УДО
Ще в середині травня президент України Володимир Зеленський анонсував так званий «закон про олігархів», який мав би зменшити вплив представників великого бізнесу на політичне життя країни. Про цю ініціативу глава держави згадував, зокрема, і під час пресконференції у травні. А вже через тиждень після неї «Схемам» вдалося зафіксувати непублічний візит на Банкову «восьмого номеру» зі списку найзаможніших українців за версією Forbes та бізнес-партнера Ахметова – нардепа-олігарха Вадима Новинського.
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